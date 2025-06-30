Хуснуллин: на восстановление Брянской области потребуется 15 млрд рублей

29 июня украинские БПЛА атаковали территорию Брянска

Фото: Динар Фатыхов

Для восстановления Брянской области после атак ВСУ необходимо 15 млрд рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.



Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее заявил в Госдуме, что программа восстановления региона предварительно оценивается более чем в 40 млрд рублей.

Он отметил, что средства будут направлены в первую очередь на обеспечение безопасности местных жителей.

29 июня в результате атаки украинскими БПЛА по территории Брянска в двух многоквартирных домах в Володарском районе было повреждено 46 квартир.

В конце мая 2025 года Минобороны РФ заявило о намерении продолжить нанесение массированных и групповых ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины в ответ на участившиеся террористические атаки и провокации киевского режима.



Дарья Сайфиева