Минобороны усилит ответные удары по военным объектам Украины в ответ на атаки по России

Фото: Дарья Пинегина

Минобороны заявило о намерении продолжить нанесение массированных и групповых ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины в ответ на участившиеся, по мнению ведомства, террористические атаки и провокации киевского режима.

В сообщении Минобороны подчеркивается, что с 20 мая киевский режим «кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России».



Минобороны также сообщило о нанесении 23 мая удара по порту Одессы. По данным ведомства, в результате удара «уничтожено около 100 контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров, БПЛА и боеприпасами», находившихся на месте разгрузки и складе контейнеров с имуществом военного назначения.

В заявлении Минобороны подчеркивается, что российские войска, в отличие от украинских, наносят удары «исключительно по военным целям» в ответ на атаки ВСУ.

