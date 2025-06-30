Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав женщины-инвалида в Татарстане

Жительница республики добивается получения внеочередного жилья после убийства ее дочери

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о нарушении права жительницы Татарстана с инвалидностью на получение жилья вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По информации ведомства, женщина с инвалидностью в Татарстане потеряла дочь, которая была убита. Жительница республики добивается получения внеочередного жилья. Суд отклонил прошение о принудительной реализации квартиры преступника, которого осудили на пожизненное тюремное заключение.

СУ СК России по Татарстану проводит расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Татарстану Марселю Дулкарнаеву лично доложить о ходе расследования.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей деревни Михайловки в Татарстане о плохом состоянии дороги.





Дарья Сайфиева