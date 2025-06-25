Бастрыкин поручил проверить информацию о плохой дороге к деревне в Татарстане: дети добираются до школы пешком

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей деревни Михайловки в Татарстане, которые жалуются на плохое состояние дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители сообщили, что единственный путь в деревню находится в ужасном состоянии: нет асфальта, много ям, а во время дождей дорога затапливается.

Из-за этого школьный автобус перестал ходить, и детям приходится добираться до школы пешком, что создает большие неудобства. Несмотря на многочисленные обращения к властям, проблема не решается.

В ответ на поступившее обращение следственные органы начали процессуальную проверку. Бастрыкин также потребовал от руководителя следственного управления Татарстана Валерия Липского доложить о ходе и результатах проверки. Контроль за исполнением поручения установлен на уровне центрального аппарата ведомства.

Накануне в Сабинском районе Татарстана завершился ремонт участка автомобильной дороги Казань — Шемордан длиной 3,4 км. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».



Анастасия Фартыгина