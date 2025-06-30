Депутат Госдумы: сдача биометрии для россиян остается добровольной
Глава комитета Госдумы по информационной политике опроверг информацию о планах сделать сдачу биометрии обязательной
Сдача биометрических данных для россиян осуществляется на добровольной основе, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем телеграм-канале.
— В сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии для граждан России остается добровольной процедурой, — отметил он.
Ранее сообщалось, что число платежей россиян с использованием QR-кодов и биометрических данных в первом квартале 2025 года выросло почти вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В казанском метрополитене с момента введения оплаты проезда по биометрии поездку «взглядом» оплатили более 38 835 человек.
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