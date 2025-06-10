Платежи по QR-коду и биометрии в России достигли 1,1 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Число платежей россиян с использованием QR-кодов и биометрических данных в первом квартале 2025 года выросло почти вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Центральный банк России.

По данным регулятора, в первом квартале было совершено около 800 млн таких платежей. Сумма покупок, оплаченных этими методами, превысила 1,1 трлн рублей, что на 389 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Несмотря на рост безналичных расчетов, количество операций с банковскими картами продолжает снижаться уже два квартала подряд. Тем не менее карты остаются основным способом оплаты: за первые три месяца 2025 года было совершено 14,9 млрд операций на сумму 13,6 трлн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также отмечается, что количество POS-терминалов в России увеличилось почти на 10% и достигло 4,9 млн по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения личности при сделках с недвижимостью.



Анастасия Фартыгина