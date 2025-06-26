В метро Казани более 39 тысяч пассажиров воспользовались оплатой «взглядом»

Фото: Динар Фатыхов

В Казанском метрополитене поездку «взглядом» оплатили 38 835 человек, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



Для использования этой услуги необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе через приложение «Госуслуги Биометрия» и привязать биометрические данные к платежному инструменту в приложении Системы быстрых платежей (СБП).

Отметим, что до конца 2025 года пассажиры могут получать кешбэк в размере 15 рублей с каждой поездки при оплате проезда биометрией.

Рената Валеева