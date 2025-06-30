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За неделю в Татарстане зарегистрировано 57 острых химических отравлений

17:56, 30.06.2025

Наибольшее количество отравлений приходится на мужчин

За неделю в Татарстане зарегистрировано 57 острых химических отравлений
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю зарегистрировано 57 случаев острых отравлений химической этиологии. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

Среди острых отравлений химией на мужское население приходится 58% случаев, а 42% — на женщин. Отравления среди детей составили 19%. Среди подростков — 9%.

Число отравлений с целью одурманивания составили 58%. Среди отравленных 17% также пытались намеренно причинить вред своему здоровью.

Среди всех 57 случаев острых отравлений химической этиологии зарегистрировано 11 случаев отравлений алкоголем и другими жидкостями с содержанием спирта.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана сообщал, что число химических отравлений в республике растет.

Дарья Сайфиева

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