За неделю в Татарстане зарегистрировано 57 острых химических отравлений
Наибольшее количество отравлений приходится на мужчин
В Татарстане за неделю зарегистрировано 57 случаев острых отравлений химической этиологии. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.
Среди острых отравлений химией на мужское население приходится 58% случаев, а 42% — на женщин. Отравления среди детей составили 19%. Среди подростков — 9%.
Число отравлений с целью одурманивания составили 58%. Среди отравленных 17% также пытались намеренно причинить вред своему здоровью.
Среди всех 57 случаев острых отравлений химической этиологии зарегистрировано 11 случаев отравлений алкоголем и другими жидкостями с содержанием спирта.
Ранее Роспотребнадзор Татарстана сообщал, что число химических отравлений в республике растет.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.