Роспотребнадзор: в Татарстане растет число острых химических отравлений
12 человек отравились алкоголем
Управление Роспотребнадзора по Татарстану опубликовало данные токсикологического мониторинга за период с 13 по 22 июня. Согласно отчету, за указанный период зарегистрировано 79 случаев острых отравлений химической этиологии.
Отмечается, что большая часть пострадавших — мужчины (57%), женщины составляют 43%. Среди отравлений зафиксировано 18% случаев среди детей (в основном связанных с ошибочным приемом веществ по недосмотру взрослых) и 2,5% среди подростков.
Преднамеренные отравления составили значительную часть — 81% случаев с целью одурманивания и 19% с суицидальными намерениями. Случайные отравления распределились следующим образом: «ошибочный прием» — 23,5%, «с целью опьянения» — 26,5%, «случайное» — 20,5%, прочие — 29,5%.
Отдельно стоит отметить 12 случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. На прошлой неделе отравившихся было восемь человек.
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