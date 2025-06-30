Суд Казани посадил мигрантов из Таджикистана за осквернение фасада КФУ

Ущерб в 238 тысяч рублей обвиняемые частично погасили

Фото: Михаил Захаров

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вынес приговор трем гражданам Таджикистана по делу об осквернении памятника культуры, главного корпуса КФУ, и вандализме. На троих их наказали 3 годами и 5 месяцами колонии общего режима, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Под стражу в зале суда был заключен Акобир Саидов, прораб той бригады, что сначала поучаствовала в ремонте фасада Казанского университета, а позже решила отомстить заказчику за неоплаченный труд. В период следствия прораб находился под домашним арестом, сегодня его приговорили к 1 году и 1 месяцу лишения свободы.

На один месяц больше наказание по приговору — по 1 году и 2 месяца колонии общего режима — получили рабочий той бригады Амирхамзы Давлятов и Шодмон Амирджони, соотечественник рабочих, поддержавший их противоправные действия. В период следствия оба находились под стражей, так что с учетом нормы о зачете сроков — день СИЗО за полтора дня в колонии общего режима, на волю они могут выйти значительно раньше Саидова.

В прениях прокуратура запрашивала обвиняемым по 3 года колонии общего режима.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, по версии СК, МВД и прокуратуры, 25 ноября 2024 года, не позднее 14.50, трое обвиняемых и двое неустановленных лиц (вылетели в Таджикистан 26 ноября, — прим. ред.) встретились у здания Минобрнауки РТ на улице Кремлевской и вступили в преступный сговор с целью осквернения и порчи здания Казанского федерального университета — корпуса главного здания вуза, на Кремлевской, 18 с помощью надписей, рисунков и повреждения стены с помощью аэрозольных баллончиков с краской, деревянного молотка и предмета, похожего на гвоздодер. После чего выполнили задуманное, «цинично пренебрегая нормами морали и правилами поведения в общественных местах, выражая явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений, обезобразив внешний вид здания, тем самым осквернив и испортив его».

Данные действия обвиняемых силовики квалифицировали по двум составам УК РФ — вандализм, то есть осквернение зданий, порча имущества в иных общественных местах, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 214), и повреждение особо ценного объекта культурного наследия РФ, включенного в Список всемирного наследия (ч. 2 ст. 243). Максимальное наказание за первое преступление — лишение свободы до трех лет, за второе — вдвое больше.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Иностранцы в прошлом году в течение трех месяцев меняли крышу, шпаклевали, красили и выполняли еще ряд сопутствующих работ по наведению марафета в главном корпусе КФУ к саммиту БРИКС и 200-летнему юбилею вуза. При этом прямого договора с вузом у приехавших из Таджикистана и их соотечественника-прораба не было. Лишь устная договоренность с неким посредником, которого, в свою очередь, также без договора нанимал директор ООО «СК Баракат», которого как физлицо пригласила поучаствовать в ремонте федерального объекта компания «Восток С». Причем тоже без составления договора.

На конце этой цепочки «договорняков» оказался 27-летний Амирхамзы Давлятов и 15 его соотечественников. На следствии арестованный рассказывал — бригадир обещал по итогам трех месяцев работ заплатить 1 млн рублей, поэтому он с радостью согласился, но денег так и не увидел. Не дождались своих кровных и еще несколько иностранцев.

На следствии обвиняемый прораб Саидов рассказывал — идея повредить ту работу, что осталась неоплаченной, исходила от рабочих, причем он предлагал ограничиться лишь краской. По версии этого обвиняемого, от посредника субподрядной организации он получил 2,9 млн рублей, хотя договаривались на 3,5 млн. По какой причине часть рабочих остались вообще без денег — следователи у него не выясняли. Не спрашивали и размер «маржи» у субподрядчиков — директора «СК Баракат» и «Восток С», зато известно — те обещали почти 5 млн рублей посреднику — нанимателю бригады Саидова.