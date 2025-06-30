Объявлены длинные списки премий «Просветитель» и «Просветитель. Перевод» 2025 года

В этом году на стадии лонг-листа представлено 51 научно-популярное издание

Вчера, 30 июня, стали известны длинные списки премий Дмитрия Зимина «Просветитель» и «Просветитель. Перевод». В этом году на стадии лонг-листа представлено 51 научно-популярное издание: 26 книг написаны на русском языке, еще 25 — переведены с иностранных языков.

Премия «Просветитель» существует с 2008 года. Ее цель — поддержка научно-популярной литературы на русском языке. Первоначально награда присуждалась единолично. С 2009 года книги разделяют на два направления: гуманитарные науки и естественные/точные науки. Лонг-листы ежегодно формирует оргкомитет. Затем жюри из 4—7 человек, в том числе лауреаты прошлых лет, определяет финалистов и победителей. Сумма премии для лауреатов составляет 10тыс. евро, для финалистов — 1,5 тыс. евро.

В лонг-лист XVIII сезона премии «Просветитель» вошли книги:

Хаим Бен Яаков. Чемодан, вокзал, Израиль: К истории антисемитизма в СССР. — Лондон: Freedom Letters, 2024.

Денис Бояринов, Ляля Кандаурова. Фирма. 100 пластинок «Мелодии». — М.: Издательство Композитор, 2024.

Максим Винарский. Мертвый лев: Посмертная биография Дарвина и его идей. — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.

Нина Воронина. Мыслить как японец. Как японская культура учит слышать себя. — М.: Бомбора, 2025.

Александр Горбачев*. Он увидел солнце. Егор Летов и его время. — М.: Выргород, 2025.

Николай Горькавый. Пульсирующая Вселенная. — СПб.: Питер, 2024.

Вячеслав Дубынин. Мозг: еда и новизна. Почему нас тянет к новому и вкусному. — М.: Бомбора, 2024.

Константин Ерусалимский. Император Святой Руси. — М.: Новое литературное обозрение, 2025.

Владимир Ивашков. Все о груди. Путеводитель по выдающейся части тела. — М.: Альпина Паблишер, 2024.

Евгений Коблик. Птицы-рыболовы. — М.: Фитон XXI, 2023.

Мария Ковшова, Максим Кронгауз. Смех не без причины. Язык и механизмы комического в новых жанрах интернет-поэзии: монография. — М.: Дискурс, 2024.

Коллектив авторов (сост. Лев Оборин). Полка: История русской поэзии. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.

Валерия Косякова, Дмитрий Поздняков. Современное искусство. Модернизм. — М.: Издательство АСТ, 2024.

Иван Кривушин. Сто дней во власти безумия: руандийский геноцид 1994 г. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024.

Сергей Кудрявцев, Сергей Мамет, Юрий Журавлев. Террариум: вчера, сегодня, завтра. — М.: Фитон XXI, 2025.

Алексей Левин. Этюды о частицах: от рентгеновских фотонов до бозона Хиггса. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2024.

Михаил Павловец. Неоавангард в русскоязычной поэзии: вторая половина XX — начало XXI века. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2025.

Надежда Панкова. Про кабанов, бобров и выхухолей. — М.: Albus Corvus, 2025.

Антон Первушин. Наука о чужих. Как ученые объясняют возможность жизни на других планетах. — М.: Бомбора, 2024.

Александр Раевский. Я понял Японию. От драконов до покемонов; Корни Японии. От тануки до кабуки (дилогия). — М.: Издательство АСТ, 2023, 2025.

Данил Рябчиков. Утешение средневековой музыкой. Путеводитель для современного слушателя. — М.: Лёд, 2025.

Алексей Сафронов. Большая советская экономика: 1917–1991. — М.: Individuum, 2025.

Тим Скоренко. Марсоход, аккордеон, МРТ: История армянской изобретательской мысли. — М.: Слово/Slovo, 2024.

Максим Ткаченко. Римские папы. Люди в белом: от Пия IX до наших дней. — М.: Издательство АСТ, 2025.

Ярослав Шимов, Андрей Шарый. «За нацию и порядок!» Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами. — Chișinău: The Historical Expertise, 2025.

Премия «Просветитель. Перевод» учреждена в 2020 году. Она также делится на две номинации. В этом сезоне в список попали 25 переводных работ. Награда в номинации «Перевод» составляет 5тыс. евро, финалисты получают по 750 евро.

В лонг-лист VI сезона премии «Просветитель. Перевод» были отобраны следующие работы:

Джорджо Агамбен. Пиноккио. Философский анализ / пер. с итал.: Марина Козлова; научный редактор Станислав Мухамеджанов, редактор Алина Климкина. — М.: Лед, 2024.

Энтони Бейл. Путеводитель по Средневековью: Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников / пер. с англ.: Илья Кригер; научный редактор Станислав Мереминский, редактор Лев Данилкин. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.

Джон Гай, Джулия Фокс. Охота на сокола: Генрих VIII и Анна Болейн: брак, который перевернул устои, потряс Европу и изменил Англию / пер. с англ.: Ирина Никитина; редакторы Светлана Левензон, Наталья Галактионова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024.

Дэвид Гребер, Дэвид Уэнгроу. Заря всего. Новая история человечества / пер. с англ.: Константин Митрошенков; научный редактор Григорий Винокуров, редакторы Сергей Стеблев, Александр Басов. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025.

Феррис Джабр. Удивительное зарождение Земли: Путешествие по скрытым чудесам, которые дали жизнь нашей планете / пер. с англ.: Влада Асадулаева; научный редактор Маргарита Ремизова, ответственный редактор Марьяна Терехова, выпускающий редактор Елизавета Солодовникова, литературный редактор Галина Назарова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2025.

Питер Зейхан. Конец мира — это только начало: Экономика после краха глобализации / пер. с англ.: Михаил Белоголовский; литературный редактор Валерия Башкирова. — М.: Альпина Паблишер, 2025.

Якоб фон Икскюль. Путешествие в окружающие миры животных и людей. Теория значения / пер. с нем.: Полина Западалова; редактор Филипп Фомичев. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025.

Джейми Крейнер. Блуждающий разум: Как средневековые монахи учат нас концентрации внимания, сосредоточенности и усидчивости / пер. с англ.: Валентина Ионова; литературный редактор Илона Якимова, ответственный редактор Марьяна Терехова, выпускающий редактор Елизавета Солодовникова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024.

Доминик Ливен. В тени богов. Императоры в мировой истории / пер. с англ.: Евгения Фоменко; редактор Александра Лавренова. — М.: CORPUS, 2024.

Томас Манн. Слушай, Германия! Радиообращения 1940–1945 гг. / пер. с нем.: Игорь Эбаноидзе; редактор Анна Сухобок. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2024.

Фридрих Мейнеке. Немецкая катастрофа. Размышления и воспоминания / пер. с нем.: Николай Власов; редактор Ирина Кравцова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2024.

Мишель Пастуро. Ворон. Культурная история / пер. с франц.: Денис Голованенко; научный редактор Михаил Майзульс, редактор Павел Здешнев. — М.: Лед, 2025.

Дональд Протеро. История Земли в 25 камнях: Геологические тайны и люди, их разгадавшие / пер. с англ.: Евгений Поникаров; научный редактор Михаил Гирфанов, научный консультант Ольга Смирнова, редактор Виктория Сагалова. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.

Мэри Роуч. Шерсть дыбом: Медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы / пер. с англ.: Галина Бородина; редактор Олег Бочарников. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.

Марк Солмс. Скрытый источник сознания: В поисках природы субъективного опыта / пер. с англ.: Мария Елиферова; научные редакторы Даниил Марков, Антон Кузнецов, редактор Валентина Бологова. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.

Иэн Стюарт. Это база: Зачем нужна математика в повседневной жизни / пер. с англ.: Наталья Лисова; научный редактор Константин Кноп, редактор Вячеслав Ионов. — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.

Дэвид Туми. Царство игры. Зачем осьминоги играют в мяч, обезьяны приземляются на брюхо, а слоны катаются по грязи и что это говорит нам о жизни / пер. с англ.: Мария Елифёрова; редактор Ольга Волкова. — М.: CORPUS, 2025.

Петр Турчин. Конец времен / пер. с англ.: В. Желнинов; редакторы Ольга Королева, Наталья Никитенко. — М.: Издательство АСТ, 2024.

Стивен Уэстаби. Хирурги, святые и психопаты. Остросюжетная история медицины / пер. с англ.: Ольга Ляшенко; редактор Дарья Абанина. — М.: CORPUS, 2024.

Пол Халперн. Очарование мультивселенной. Параллельные миры, другие измерения и альтернативные реальности / пер. с англ.: Александр Сергеев; научный редактор Антон Шейкин, редактор Олег Бочарников. — М.: Individuum, 2025.

Го Хао, Ли Цзяньмин. Краски Запретного города. Традиционные цвета Китая / пер. с кит.: Кирилл Батыгин; ответственный редактор Ирина Музыка, выпускающий редактор Алина Никтовенко, редактор Анна Черняховская. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2025.

Дина Хапаева. Террор и память. Политический неомедиевализм и ресталинизация в путинской России / пер. с англ.: Дмитрий Прокофьев; редакторы Люба Юргенсон, Стефани Сирак, Олена Савчук. — Париж: Eur'Orbem, 2025.

Джефф Чанг. Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения / пер. с англ.: Алексей Алеев; научный редактор Алексей Царев, редакторы Валерия Трущенко, Дарья Балтрушайтис. — М.: Ад Маргинем Маргинем Пресс, 2025.

Юдит Шалански. Кругосветный атлас отдаленных островов: 50 мест, где вы не были и, скорее всего, никогда не побываете / пер. с нем.: Марина Кедрова; ответственные редакторы Марьяна Терехова, Елизавета Солодовникова, выпускающий редактор Маргарита Бушуева. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024.

Говерт Шиллинг. Слон во Вселенной. 100 лет в поисках темной материи / пер. с англ.: Андрей Дамбис; редактор Серафима Довгань. — М.: Лед, 2025.

Короткие списки финалистов опубликуют до 3 октября.

* признан Минюстом России иностранным агентом

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Екатерина Петрова