Центробанк подвел итоги пилотного проекта цифрового рубля в Татарстане

Татарстан совместно с Чувашской Республикой участвует в разработке решений по использованию смарт-контрактов

Банк России представил результаты пилотного проекта цифрового рубля, в котором участвует Татарстан. Соответствующая информация опубликована в отчете регулятора. В проекте приняли участие жители более 150 городов России, в которых открыли около 2,5 тысячи кошельков и провели порядка 100 тысяч операций.

Важным направлением развития цифрового рубля становится его использование в бюджетном процессе. В 2024 году совместно с Федеральным казначейством были успешно проведены тестовые операции по выплате стипендий и оплате штрафов с использованием цифрового рубля.

Татарстан совместно с Чувашской Республикой участвует в разработке решений по использованию смарт-контрактов для контроля целевого расходования бюджетных средств. Это позволит повысить прозрачность и эффективность бюджетных процессов.

Перспективным направлением развития становится применение смарт-контрактов в коммерческих расчетах между юридическими лицами. Например, технология «безопасной сделки» обеспечивает автоматическую оплату услуг после подтверждения их выполнения.

В планах дальнейшее расширение функционала платформы: внедрение платежей в онлайн-коммерции, подключение индивидуальных предпринимателей и запуск массовых регулярных платежей. Банк России продолжает работу над совершенствованием экономической модели цифрового рубля совместно с банками-участниками и государственными структурами.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Банк России представил обновленный план поэтапного внедрения цифрового рубля в массовое обращение.



Дмитрий Зайцев