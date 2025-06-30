Пенсионерка из Казани потеряла более миллиона рублей, поверив мошенникам

Фото: Артем Дергунов

59-летняя пенсионерка из Казани стала жертвой мошенников, вложив более одного миллиона рублей в ложные инвестиции. Женщина обратилась в полицию и рассказала о том, как попалась на удочку аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Все началось с объявления в интернете о легком заработке. Заинтересовавшись, пенсионерка перешла по ссылке и заполнила анкету, оставив свой номер телефона. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся финансовым менеджером, и предложил начать инвестировать.

В течение десяти дней женщина следовала указаниям мошенника. Она скачала приложение и переводила деньги на указанные счета, веря, что делает выгодные инвестиции. Однако, когда она попыталась вывести деньги на свою карту и не смогла это сделать, стало ясно, что она стала жертвой обмана.

Накануне в Набережных Челнах активизировались мошенники, которые звонят на стационарные телефоны и представляются сотрудниками телефонных компаний. Они используют уловки, чтобы выведать личные данные горожан, ссылаясь на «смену телефонной линии» или «изменение номеров».



Анастасия Фартыгина