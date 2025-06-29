В Татарстане 30 июня ожидаются дожди с грозами
Днем температура прогнозируется в пределах +18-20 градусов
В Татарстане в понедельник, 30 июня, прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы.
По прогнозу Гидрометцентра, ночью ожидается около +11-13 градусов, без существенных осадков.
Днем воздух прогреется до +18-20 градусов. В некоторых районах республики возможны сильные осадки.
Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывами 15-20 м/с.
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