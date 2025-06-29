Новости общества

22:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане 30 июня ожидаются дожди с грозами

19:48, 29.06.2025

Днем температура прогнозируется в пределах +18-20 градусов

В Татарстане 30 июня ожидаются дожди с грозами
Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане в понедельник, 30 июня, прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы.

По прогнозу Гидрометцентра, ночью ожидается около +11-13 градусов, без существенных осадков.

Днем воздух прогреется до +18-20 градусов. В некоторых районах республики возможны сильные осадки.

Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывами 15-20 м/с.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также