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Рустам Минниханов: «Это давняя и добрая традиция — дружно отмечать праздники»

14:23, 29.06.2025

Раис Татарстана посетил праздник чувашской культуры «Уяв»

Рустам Минниханов: «Это давняя и добрая традиция — дружно отмечать праздники»
Фото: взято из телеграм-канала раиса Татарстана Рустама Минниханова

Раис Татарстана посетил праздник чувашской культуры «Уяв» в Нурлатском районе республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Это давняя и добрая традиция — дружно отмечать праздники культур, проживающих в Татарстане народов! Сегодня мы вместе с главой Республики Чувашия Олегом Николаевым в гостеприимном Нурлатском районе, празднуем «Уяв», — написал глава республики.

28 июня раис Татарстана посетил Всероссийский сельский Сабантуй в Кировской области.

Ранее Минкульт РТ утвердил календарный график республиканских праздников традиционной культуры на 2025 год.

Дарья Сайфиева

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