Рустам Минниханов: «Это давняя и добрая традиция — дружно отмечать праздники»
Раис Татарстана посетил праздник чувашской культуры «Уяв»
Раис Татарстана посетил праздник чувашской культуры «Уяв» в Нурлатском районе республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
— Это давняя и добрая традиция — дружно отмечать праздники культур, проживающих в Татарстане народов! Сегодня мы вместе с главой Республики Чувашия Олегом Николаевым в гостеприимном Нурлатском районе, празднуем «Уяв», — написал глава республики.
28 июня раис Татарстана посетил Всероссийский сельский Сабантуй в Кировской области.
Ранее Минкульт РТ утвердил календарный график республиканских праздников традиционной культуры на 2025 год.
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