Совфед РФ: отношения России и Европы восстановятся

Для этого инициативу должны проявить европейские страны, считает глава Совфеда России

Со временем отношения России с европейскими странами восстановятся, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Я абсолютно убеждена, что отношения между Россией, Европой и другими государствами восстановятся. Мы — соседи, мы живем на одном континенте, и нам никуда не деться друг от друга, — сказала она.

При этом Валентина Матвиенко считает, что Россия не должна проявлять инициативу в налаживании контактов, так как не она была инициатором конфликтов.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости Европы создать армию дронов, чтобы защититься от России.





Дарья Сайфиева