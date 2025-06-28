Совфед РФ: отношения России и Европы восстановятся
Для этого инициативу должны проявить европейские страны, считает глава Совфеда России
Со временем отношения России с европейскими странами восстановятся, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Я абсолютно убеждена, что отношения между Россией, Европой и другими государствами восстановятся. Мы — соседи, мы живем на одном континенте, и нам никуда не деться друг от друга, — сказала она.
При этом Валентина Матвиенко считает, что Россия не должна проявлять инициативу в налаживании контактов, так как не она была инициатором конфликтов.
Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости Европы создать армию дронов, чтобы защититься от России.
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