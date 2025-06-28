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Совфед РФ: отношения России и Европы восстановятся

17:03, 28.06.2025

Для этого инициативу должны проявить европейские страны, считает глава Совфеда России

Совфед РФ: отношения России и Европы восстановятся
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Со временем отношения России с европейскими странами восстановятся, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Я абсолютно убеждена, что отношения между Россией, Европой и другими государствами восстановятся. Мы — соседи, мы живем на одном континенте, и нам никуда не деться друг от друга, — сказала она.

При этом Валентина Матвиенко считает, что Россия не должна проявлять инициативу в налаживании контактов, так как не она была инициатором конфликтов.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости Европы создать армию дронов, чтобы защититься от России.


Дарья Сайфиева

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