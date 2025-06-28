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В Татарстане два жителя Башкортостана приговорены к тюремным срокам за сбыт наркотиков

13:35, 28.06.2025

Приговор вынесли по 12 эпизодам распространения наркотиков

В Татарстане два жителя Башкортостана приговорены к тюремным срокам за сбыт наркотиков
Фото: Максим Платонов

Бавлинский городской суд Татарстана приговорил двух жителей города Октябрьский Башкортостана к тюремному заключению по 12 эпизодам сбыта наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

В январе 2024 года мужчин арестовали в Бавлах при попытке сбыта запрещенных веществ.

По материалам дела, задержанные незаконно распространяли наркотики с декабря 2023 года в Башкортостане и Татарстане в сговоре с неустановленными лицами через интернет.

Оба мужчины получили по шесть лет лишения свободы.

Дарья Сайфиева

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