Казань лидирует по росту цен на новостройки, обогнав период льготной ипотеки

Фото: Динар Фатыхов

В июне 2025 года столица Татарстана возглавила список российских городов по темпам роста цен на новостройки. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Казани достигла 210 тыс. рублей, увеличившись за год на 20,3%. Этот рост оказался выше, чем в период действия всеобщей льготной ипотеки, и продолжается, несмотря на ее отмену, сообщает РБК со ссылкой на данные федерального агентства недвижимости.

Аналитики отмечают, что текущий годовой рост в столице Татарстана (20,3%) превысил средние темпы удорожания новостроек во время действия всеобщей льготной ипотечной программы, когда казанские новостройки ежегодно дорожали в среднем на 19,5%. Всего за последние пять лет, включая четыре года действия льготной ипотеки и год после ее завершения, стоимость квадратного метра в казанских новостройках подскочила на 143,2%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом общая тенденция на рынке жилья крупных городов после отмены программы общей льготной ипотеки демонстрирует существенное замедление темпов роста цен. В среднем по городам-миллионникам годовой рост цен снизился более чем в два раза: если ранее цены увеличивались на 21,5%, то без льготной ипотеки они растут в среднем на 9,4%.

Однако Казань оказалась в числе немногих мегаполисов, где значительного замедления роста цен не произошло. В этот список также вошел Омск, занявший второе место по ценовой динамике.

В Татарстане наблюдается рост строительства нежилых помещений в новых жилых комплексах.



Рената Валеева