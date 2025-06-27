Детям участников СВО предложили дать приоритет при зачислении в спортивные секции

Фото: предоставлено РФС

Министерство спорта России разработало проект документа, который предусматривает предоставление преимущественного права зачисления в спортивные секции детям участников специальной военной операции. Соответствующий проект приказа был размещен на портале нормативных правовых актов.

В настоящее время действующее федеральное законодательство не предусматривает каких-либо преференций для детей из семей военнослужащих при приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе по направлениям спортивной подготовки.

Важным условием является успешное прохождение индивидуального отбора и наличие прочих равных условий с другими поступающими.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 11 июля.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий значительно смягчить условия допуска студентов высших учебных заведений к тренерской работе в спортивных школах.

Рената Валеева