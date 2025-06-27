Студентам разрешат раньше работать тренерами в спортшколах в целях борьбы с кадровым дефицитом

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий значительно смягчить условия допуска студентов высших учебных заведений к тренерской работе в спортивных школах. Инициатива, разработанная депутатами из Башкортостана, направлена на восполнение острого дефицита кадров в спортивной отрасли, пишет «Парламентская газета».

Согласно действующему законодательству, заниматься педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта могут студенты, успешно прошедшие аттестацию не менее чем за два года обучения. Парламентарии предлагают сократить этот срок до одного года для учащихся вузов по соответствующим направлениям подготовки.

Необходимость таких мер обусловлена серьезным кадровым голодом в российской системе дополнительного спортивного образования. По данным авторов законопроекта, на сегодняшний день в стране не хватает более 2,6 тыс. тренеров и спортивных инструкторов.

Проблема дефицита педагогов носит системный характер: ранее в Минтруде России прогнозировали рост потребности в учителях более чем на 480 тыс. человек к 2030 году, причем эта тенденция затронет все уровни образования, включая дополнительное.

Госдума приняла законопроект, разрешающий студентам колледжей и вузов, обучающимся по туристическим специальностям, работать экскурсоводами и гидами-переводчиками после сдачи промежуточной аттестации.

Рената Валеева