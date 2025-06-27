Исполнение Сердючкой песен на русском на концерте в Киеве признано законным

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Исполнение известным украинским артистом Андреем Данилко, выступающим в сценическом образе Верки Сердючки, русскоязычных песен на концерте в Киеве 13 июня не противоречит действующему законодательству Украины. Это признал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщает RT.

«Нарушений во время исполнения песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом», — сказано в сообщении.

Кремень пояснил, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не распространяется на использование языков во время исполнения и воспроизведения песен.

В то же время языковой омбудсмен добавил, что проверки по данному вопросу продолжатся еще в течение месяца и коснутся организаторов выступления, которые также могли использовать русский язык в своей деятельности.

Напомним, в середине июня языковые активисты подали жалобу на Андрея Данилко в связи с исполнением им русскоязычных песен на упомянутом концерте в Киеве 13 июня.

Рената Валеева