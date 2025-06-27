Минприроды предложило регулировать разведение чистокровных животных

Фото: Максим Платонов

Министерство природных ресурсов и экологии разработало поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», направленные на регулирование деятельности по разведению чистокровных пород. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разработан по поручению президента и призван ввести государственное регулирование в сфере разведения чистопородных животных.

— Законопроект закрепляет ключевые понятия сферы: документ о происхождении животного, родословная книга, чистопородное животное. Появятся сами юридические термины — заводчик животного, клуб заводчиков. Это сделает область прозрачной и самое главное — даст людям гарантии при приобретении животных конкретной породы, — заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предполагается создание единого общероссийского союза объединений заводчиков для каждого вида животных. Этот союз будет вести родословные книги, учет животных, выдавать родословные свидетельства, обучать и аттестовывать специалистов в области разведения.

— Именно союз установит порядок разведения чистопородных животных, основанный прежде всего на принципах гуманности. Также единая организация определит, как будет проходить экспертиза качества и соответствия породе, — отметили в министерстве.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул заинтересованность профессионального сообщества в нормотворчестве и повышении эффективности соблюдения требований законодательства к содержанию и разведению домашних животных.

Законопроект также регулирует разведение потомства, включая личные и служебные цели, и устанавливает требования к содержанию и передаче молодых животных.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Рената Валеева