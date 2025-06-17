Студенты профильных специальностей смогут работать гидами уже после промежуточной аттестации

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий студентам колледжей и вузов, обучающимся по туристическим специальностям, работать экскурсоводами и гидами-переводчиками после успешной сдачи промежуточной аттестации. Это нововведение призвано решить проблему острого дефицита кадров в туристической сфере России, передает «Российская газета».

По словам председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, дефицит специалистов оценивается в 250 тыс. человек и постоянно растет из-за увеличения турпотока. Новый закон снимает необходимость получения дополнительного профессионального образования для студентов, если они успешно пройдут промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине. Ответственность за организацию и проведение этой аттестации для студентов возлагается на образовательные учреждения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы стремимся одновременно решить две задачи: обеспечить туристическую отрасль необходимыми кадрами и соблюдать уже существующие требования к квалификации экскурсоводов, — подчеркнул Тарбаев.

Он напомнил, что окончательная аттестация и регистрация в федеральном реестре, а также последующая переаттестация раз в пять лет, остаются обязательными для всех экскурсоводов, независимо от того, получили ли они разрешение на работу в период обучения. Возрастной порог для аттестации остается неизменным — 18 лет.

Рената Валеева