В Казани в День молодежи пройдет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

28 июня в экстрим-парке «Урам» с 12.00 до 17.00 Центр СПИД организует бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Эта инициатива приурочена ко Дню молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

Каждый желающий сможет быстро, конфиденциально и анонимно узнать свой ВИЧ-статус.

Тестирование будут проводить квалифицированные специалисты Центра СПИД. Результат будет готов в течение нескольких минут.

Специально для этого на парковке под мостом «Миллениум» будет работать тест-мобиль.



Рената Валеева