Путин подтвердил серийное производство ракет средней дальности «Орешник»

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин заявил о начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Об этом он сообщил сегодня на встрече с выпускниками военных вузов, как передает ТАСС. Это первое упоминание «Орешника» главой государства за последние четыре месяца.

— Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях, — сказал Путин.

Президент подчеркнул эффективность комплекса, ранее отметив его способность поражать цели на расстоянии до 5 000 км, практически исключая возможность перехвата. Напомним, что впервые о применении «Орешника» в неядерном варианте по объекту украинского оборонно-промышленного комплекса было объявлено в ноябре 2024 года. В феврале текущего года Путин указал на уникальную термостойкость боеголовок ракеты, сравнив ее с температурой поверхности Солнца.

Информация о планах размещения комплекса «Орешник» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года также ранее подтверждалась.

Рената Валеева