Банк России опубликовал курс валют с пятницы, 28 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 28 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Евро вырос на 0,62 рубля, юань — на 0,01 рубля, доллар — на 0,26 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,47 рубля;
- евро — 92,28 рубля;
- юань — 10,94 рубля.
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