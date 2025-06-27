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Банк России опубликовал курс валют с пятницы, 28 июня

17:43, 27.06.2025
Банк России опубликовал курс валют с пятницы, 28 июня
Фото: Thought Catalog на Unsplash

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 28 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Евро вырос на 0,62 рубля, юань — на 0,01 рубля, доллар — на 0,26 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,47 рубля;
  • евро — 92,28 рубля;
  • юань — 10,94 рубля.

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