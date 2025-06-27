Два человека в Аксубаевском районе погибли при столкновении Lada Vesta с грузовиком

Два человека погибли в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 27 июня в Аксубаевском районе Татарстана. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Авария произошла на 1129-м километре федеральной автодороги М-7 Москва — Уфа. По предварительной информации, автомобиль «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым тягачом.

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм.



Рената Валеева