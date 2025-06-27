Новак: правительство не рассматривает полный запрет экспорта бензина

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Идея о полном запрете на экспорт бензина, охватывающем всех производителей, не поступала в правительство в виде официальных предложений, сообщил вице-премьер Александр Новак.

— Я слышал такие идеи, но пока в правительстве нет таких официальных обращений. То, что мы рассматривали у нас на рабочей группе, там речь идет о запрете для непроизводителей — он уже давно действует. Пока текущая ситуация такова, что производителей [запрет на экспорт бензинов] не касается, — цитирует Новака «Интерфакс».

Ранее источники на топливном рынке сообщали, что регуляторы обсуждают возможность запрета экспорта бензина для компаний-производителей. Причиной этих обсуждений стал заметный рост биржевых цен на бензин, достигших к концу июня максимальных значений с начала года.



Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60 450 руб./т по бензину, 57 200 руб./т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается. Единственный случай обнуления выплат произошел в сентябре 2023 года в разгар ценового кризиса.

Рената Валеева