Татарстанская компания «ЛесСтройРеконструкция» сменила собственника — им стал депутат из Нижневартовска

Годовой оборот предприятия достигает 3,3 млрд рублей

Многопрофильная компания из Богатых Сабов «ЛесСтройРеконструкция» (ЛСР) сменила собственника. Событие вошло в бизнес-обзор «Реального времени».

Интересно, что новым владельцем компании стал депутат Думы Нижневартовска VI созыва от фракции ЛДПР Руслан Хузин. Новый собственник «ЛСР» начинал свой трудовой путь именно в этой компании в должности экономиста.

Годовой оборот компании достигает 3,3 млрд рублей. Предприятие фактически ведет свою деятельность в Ханты-Мансийском округе, здесь же в Нижневартовске было зарегистрировано, но в конце 2018 года «прописалось» в Татарстане в Богатых Сабах.



«ЛСР» занимается строительством кустовых площадок, подъездных путей к нефтяным и газовым месторождениям, компания работала на объектах «Газпрома», «РосНефти», «Транснефти» и других. Параллельно занималась заготовкой древесины. Учредил компанию известный в ХМАО предприниматель Альзам Низамутдинов, который за время своей карьеры прошел путь от водителя лесовоза до владельца крупного бизнеса. В 2016 году претендовал на должность главы Нижневартовска, а также баллотировался в областную Думу по списку «Единой России».



Елизавета Пуншева