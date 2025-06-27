Петербургский суд запретил песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков

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Невский районный суд Санкт-Петербурга по административному иску прокуратуры запретил распространение в России трех песен рэпера Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко), в которых пропагандируется употребление наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как уточняет судебная пресс-служба, среди запрещенных композиций — песни «Пакуем» и «Наркос». В их текстах, согласно экспертному заключению, выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами.

Анализ текстов также показал, что автор позиционирует себя как лицо, употребляющее наркотики и одобряющее их продажу. Это, как пояснила пресс-служба судов, может вызвать у слушателей желание повторить его действия и сформировать положительное отношение к торговле наркотиками.

Рената Валеева