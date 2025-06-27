МВД предупредило о новой волне кибератак на бизнес через поддельные Zoom

Фото: Максим Платонов

МВД выпустило предупреждение о масштабных кибератаках, направленных на малый и средний бизнес. Злоумышленники используют популярные онлайн-платформы, такие как Zoom и различные облачные сервисы, маскируя вредоносное программное обеспечение под полезный софт. Об этом пишет ТАСС.



В сообщении МВД отмечается, что в число наиболее часто подделываемых категорий программного обеспечения входят платформы для видеоконференций (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), инструменты на базе искусственного интеллекта (ChatGPT, DeepSeek), а также облачные хранилища (Google Drive).

Особое внимание уделено сервису Zoom, который, по данным МВД, стал «абсолютным лидером угроз» за первые четыре месяца 2025 года, составив 40% от общего числа атак. В управлении объяснили это массовым использованием Zoom в корпоративной среде МСБ для переговоров, упрощенной подделкой его интерфейса, а также возможностью получения доступа к критически важным ресурсам, таким как микрофоны, камеры и конфиденциальные корпоративные переговоры.

QR-коды стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако злоумышленники активно используют доверие людей к этим удобным инструментам в своих преступных схемах.



Рената Валеева