Киберэксперт: перед сканированием QR-кода убедитесь в его подлинности

Фото: Реальное время

QR-коды стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако злоумышленники активно используют доверие людей к этим удобным инструментам в своих преступных схемах. Об этом заявил Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА в беседе с RT.

По словам эксперта, мошенники подменяют легальные QR-коды на фальшивые или распространяют их через фишинговые письма, сообщения в социальных сетях и мессенджерах.

— Преступники наклеивают поддельные стикеры с QR-кодами поверх настоящих — на парковках, платежных терминалах или досках объявлений. Сканируя такой код, пользователь может попасть на фальшивый сайт, имитирующий страницу банка или сервиса, где его просят ввести конфиденциальные данные: логин, пароль, PIN или CVC-код карты, — пояснил Силаев.

Другой распространенный сценарий предполагает автоматическую загрузку вредоносного приложения, которое крадет информацию с устройства или блокирует его, требуя выкуп.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чтобы защититься от мошенничества, Юрий Силаев рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности:

Проверять подлинность QR-кода: не сканируйте коды в подозрительных местах или из сомнительных источников.

Не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

Быть осторожным при запросе личных данных: если после сканирования система запрашивает личную информацию или доступ к функциям устройства, это повод насторожиться.

Использовать двухфакторную аутентификацию: в банковских приложениях и сервисах активируйте двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

Установить антивирусное ПО: обеспечьте защиту своего устройства, установив надежное антивирусное программное обеспечение.

Проверять QR-коды через специальные приложения: используйте приложения с функцией проверки безопасности QR-кодов.

Вручную вводить адреса сайтов: если есть сомнения, лучше вручную ввести адрес официального сайта, а не переходить по ссылке из QR-кода.

— Будьте бдительны: мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но простые меры предосторожности помогут избежать потери денег и данных, — заключил киберэксперт.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева