Вслед за Деминым в НБА отправляется еще один россиянин — Владислав Голдин

Разыгрывающий защитник Егор Демин вошел в историю российского баскетбола, став единственным представителем своей страны, выбранным на драфте НБА-2025, который завершился в Нью-Йорке. 19-летний Демин был выбран клубом «Бруклин Нетс» под рекордным для российских игроков восьмым номером в первом раунде.

До Демина ни один российский игрок не поднимался так высоко в истории драфта НБА.

Помимо Демина, на драфт-2025 выставили свои кандидатуры еще два российских баскетболиста — центровые Владислав Голдин (24 года) и Виктор Лахин (23 года). Ожидалось, что оба будут выбраны в конце второго раунда, однако, вопреки прогнозам, ни одна из команд лиги не сделала в их сторону свой выбор.

Тем не менее известный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Голдин подпишет контракт с «Майами Хит». Это соглашение предоставит ему возможность провести часть сезона в основной команде НБА, а часть — в Джи-Лиге, выступая за фарм-клуб «Майами».

Рената Валеева