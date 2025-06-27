Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Артур Тянулин может перейти в «Ак Барс»

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Артур Тянулин близок к переходу в казанский «Ак Барс». Об этом сообщает телеграм-канал «Х — Хоккей». По информации источника, игрока обменяют на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Тянулин провел 49 матчей за «Сочи», забросив 10 шайб и сделав 30 передач. Он стал лучшим бомбардиром команды и установил рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат.

Артур Тянулин родом из Казани и начинал свою карьеру в школе «Ак Барса» и клубе «Ирбис». После этого он играл в Северной Америке, а в 2020 году вернулся в КХЛ.

«Ак Барс» завершил прошлый сезон на пятом месте в Восточной конференции, одержав победу над «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф (4-3), но уступив московскому «Динамо» в четвертьфинале (2-4). В то же время «Сочи» занял 11-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф уже шестой раз подряд.

Накануне стало известно, что «Ак Барс» продлил контракт с защитником Алексеем Марченко на два года.



Анастасия Фартыгина