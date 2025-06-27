В Татарстане началась модернизация 19 светофоров за 122 млн рублей

В Татарстане стартовали работы по модернизации 19 светофорных объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели выделено более 122 млн рублей, из которых свыше 97 млн поступят из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

На всех объектах устанавливаются адаптивные системы управления движением. Эти системы будут автоматически регулировать работу светофоров в зависимости от загруженности дорог.

Также монтируются интеллектуальные дорожные контроллеры и камеры видеонаблюдения, которые фиксируют интенсивность трафика, а обзорные камеры помогут следить за ситуацией на перекрестках в режиме реального времени.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Завершение всех работ запланировано до 30 сентября 2025 года. Проект направлен на снижение заторов и повышение безопасности дорожного движения, что сделает транспортную систему городов более эффективной.

Также для повышения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП с участием пешеходов в Альметьевске установят 200 новых светофорных секций с бело-лунным свечением. Они будут размещены на 52 городских перекрестках.



Анастасия Фартыгина