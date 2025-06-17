В Альметьевске установят 200 «умных» светофоров для повышения безопасности

Фото: Максим Платонов

Для повышения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП с участием пешеходов в Альметьевске установят 200 новых светофорных секций с бело-лунным свечением. Они будут размещены на 52 городских перекрестках.

На реализацию проекта из местного бюджета выделено 5,8 млн рублей, сообщили в администрации Альметьевска.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Бело-лунные секции, представляющие собой дополнительный элемент светофора с изображением силуэта пешехода и мигающей стрелки, устанавливаются под основными сигналами. Их основная функция — предупреждение водителей о движении пешеходов на переходе при совершении поворота.

Рената Валеева