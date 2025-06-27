Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на саммите ЕАЭС. Саммит проходит во Дворце независимости, где его встретил белорусский президент Александр Лукашенко. Лидеры стран обменялись приветствиями и провели короткий разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече присутствуют также президенты Казахстана и Киргизии, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в обсуждении по видеосвязи.

Заседание начнется в узком кругу, затем продолжится в расширенном формате с участием других стран-наблюдателей и приглашенных гостей. Дворец независимости, где проходит мероприятие, был построен в 2013 году и служит местом для официальных встреч и форумов.

Анастасия Фартыгина