Акционеры Ак Барс Банка решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

На годовом собрании акционеров ПАО «Ак Барс» Банк было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год. Об этом сообщает центр раскрытия корпоративной информации.

В голосовании участвовали акционеры, владеющие 90,2% голосующих акций банка. 78% проголосовавших поддержали решение о невыплате дивидендов, в то время как 22% выступили против.

Несмотря на это, банк продемонстрировал хорошие финансовые результаты: чистая прибыль по РСБУ за 2024 год увеличилась в 2,4 раза и составила 15,4 млрд рублей. На 1 ноября 2024 года регулятивный капитал банка достиг 104,9 млрд рублей, а норматив достаточности капитала (Н1.0) составил 14,2%.

КАМАЗ также не будет платить дивиденды за 2024 год.

Анастасия Фартыгина