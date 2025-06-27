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Акционеры Ак Барс Банка решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

10:53, 27.06.2025
Акционеры Ак Барс Банка решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

На годовом собрании акционеров ПАО «Ак Барс» Банк было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год. Об этом сообщает центр раскрытия корпоративной информации.

В голосовании участвовали акционеры, владеющие 90,2% голосующих акций банка. 78% проголосовавших поддержали решение о невыплате дивидендов, в то время как 22% выступили против.

Несмотря на это, банк продемонстрировал хорошие финансовые результаты: чистая прибыль по РСБУ за 2024 год увеличилась в 2,4 раза и составила 15,4 млрд рублей. На 1 ноября 2024 года регулятивный капитал банка достиг 104,9 млрд рублей, а норматив достаточности капитала (Н1.0) составил 14,2%.

КАМАЗ также не будет платить дивиденды за 2024 год.

Анастасия Фартыгина

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