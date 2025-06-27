В России закрыли все магазины брендов Incity и Deseo

В 2015 году в России работало 450 магазинов этих брендов

Фото: Максим Платонов

В России закрылись все магазины женской одежды Incity и белья Deseo, принадлежавшие fashion-ретейлеру «Модный континент». Об этом сообщают «Ведомости».

Телефоны горячей линии Incity и «Модного континента» не работают. На вопросы издания о том, могли ли партнерские магазины брендов остаться в регионах, владелец компании не ответила.

В 2015 году в России работало 450 магазинов Incity и Deseo. К августу 2024-го их осталось 116.

Ретейлер объяснял сокращение числа торговых площадок сложностями с пандемией и последующим введением санкций, но полностью закрывать сеть не планировал.

Ранее сообщалось, что розничная сеть «Магнит» выкупила 81,55% акций компании «Азбука вкуса».





Дарья Сайфиева