Цена на платину с начала года выросла более чем в полтора раза

Причина повышения цены в торговых войнах и геополитической напряженности

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С начала 2025 года цена платины выросла более чем в полтора раза. Об этом сообщают «Ведомости».

На мировом рынке цена на этот металл выросла до максимума с сентября 2011 года, превысив 1400 тыс. долларов за тройскую унцию.

Причина роста цен в геополитической напряженности и торговых войнах, нарушающих цепочки поставок.

Мировая добыча платины в этом году ожидается на уровне 5,4 млн унций.

Ранее сообщалось, что торговые конфликты, инициированные президентом США Дональдом Трампом, уже обошлись мировому бизнесу более чем в $34 миллиарда потерь.



Дарья Сайфиева