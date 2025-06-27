Цена на платину с начала года выросла более чем в полтора раза
Причина повышения цены в торговых войнах и геополитической напряженности
С начала 2025 года цена платины выросла более чем в полтора раза. Об этом сообщают «Ведомости».
На мировом рынке цена на этот металл выросла до максимума с сентября 2011 года, превысив 1400 тыс. долларов за тройскую унцию.
Причина роста цен в геополитической напряженности и торговых войнах, нарушающих цепочки поставок.
Мировая добыча платины в этом году ожидается на уровне 5,4 млн унций.
Ранее сообщалось, что торговые конфликты, инициированные президентом США Дональдом Трампом, уже обошлись мировому бизнесу более чем в $34 миллиарда потерь.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.