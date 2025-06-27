Татарстан вошел в топ-5 регионов, где сотрудникам урезают или отменяют премии

Фото: Максим Платонов

За последний год почти треть россиян столкнулась с сокращением или отменой премий. Это выяснили эксперты в исследовании, проведенном hh.ru и НПФ «Эволюция». Наиболее ощутимо изменения затронули менеджеров, IT-специалистов и риелторов.

В 2025 году 20% опрошенных сообщили о снижении размера вознаграждений, а 9% — о полном прекращении выплат. Особенно заметно это коснулось жителей Свердловской области (42%), Новосибирской (36%), Самарской (32%), Ростовской (31%) и Республики Татарстан (32%).

Основные причины изменений связаны с повышением налогов и ключевой ставки, что ограничивает возможности компаний по выплате бонусов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на дефицит кадров, работодатели ищут другие способы привлечения и удержания сотрудников, предлагая дополнительные привилегии:

медицинское страхование;

обучение;

корпоративные скидки;

расширенные соцпакеты.

По данным опроса, самые высокие премии начисляют топ-менеджерам и руководителям среднего звена — каждый пятый из них получает бонус в размере 100% от оклада. В то же время в таких сферах, как транспорт, розничная торговля и наука, премии составляют лишь 10% от оклада.

Напомним, что более трети офисных работников в России не могут полноценно отдохнуть, так как у них нет компании для совместного досуга.

Анастасия Фартыгина