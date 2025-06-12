Больше трети офисных сотрудников в России не отдыхают из-за отсутствия друзей

Фото: Максим Платонов

По результатам опроса, проведенного банком для предпринимателей и предприятий «Точка», более трети офисных работников в России не могут полноценно отдохнуть, так как у них нет компании для совместного досуга.

Около 33% респондентов работают по 9–10 часов в день, а 31% тратят на работу еще больше времени. Лишь 5% специалистов полностью удовлетворены балансом между работой и личной жизнью. 12% участников опроса вообще не имеют свободного времени, кроме работы.

Основные причины недостатка отдыха — отсутствие компании для досуга (32,6%), переработки (25,8%) и непрактичная организация свободного времени (27,4%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что большинство россиян (70%) планируют провести летний отдых с близкими. Мужчины чаще (77%), по сравнению с женщинами (65%), выбирают семейный отдых. Предпочтения в выборе компании зависят от возраста: молодежь 18—24 лет предпочитает путешествовать с друзьями (35%), а люди старше 56 лет чаще выбирают организованные туры (10%)



Анастасия Фартыгина