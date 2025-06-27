Юру Борисова пригласили стать членом Американской киноакадемии

Российский актер Юра Борисов, номинированный на «Оскар» за роль в фильме «Анора», получил приглашение стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом сообщила пресс-служба академии на своем официальном сайте.

В 2025 году членами академии стали 534 человека из разных областей киноиндустрии, включая актеров, режиссеров и сценаристов. Среди приглашенных также такие известные личности, как Джиллиан Андерсон, Дэйв Батиста и Маргарет Куолли.

Президент Академии Джанет Янг и гендиректор Билл Креймер подчеркнули: «Мы рады пригласить присоединиться к академии этот выдающийся состав художников, технологов и профессионалов».

Реальное время / realnoevremya.ru

Членство в академии дает возможность голосовать за номинантов и лауреатов «Оскара». Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на эту премию за роль в «Анора», который завоевал пять статуэток. Он также был номинирован на BAFTA, «Золотой глобус», Gotham Awards и Spirit Awards в категории «Лучший актер второго плана».

Борисов известен широкой аудитории по фильму «Капитан Волконогов бежал» и роли Левина в сериале Netflix «Анна К». В конце марта он получил премию «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Кончится лето». В апреле актер подписал контракт с одним из крупнейших голливудских агентств UTA (United Talent Agency).

Также Борисов подписал соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих американских агентств талантов United Talent Agency (UTA).



Анастасия Фартыгина