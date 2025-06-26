В Венгрии более 2 млн граждан выступили против принятия Украины в Евросоюз

95% участников проголосовали против

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В опросе по вопросу принятия Украины в Евросоюз более 2 млн граждан Венгрии проголосовали против, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА «Новости».

95% участников выступили против, лишь 5% проголосовали «за».

Опрос граждан продолжался два месяца.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 апреля принял участие в общенациональном референдуме по вопросу вступления Украины в Европейский союз и проголосовал против этого шага.



Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе. По мнению главы эстонского МИД, такой шаг якобы поможет избежать раскола внутри ЕС.





Дарья Сайфиева