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В Буинском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, водитель погиб

18:07, 26.06.2025

Он скончался на месте от полученных травм

В Буинском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, водитель погиб
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

В Буинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.

Водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. От полученных травм он скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Дарья Сайфиева

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