В Буинском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, водитель погиб
Он скончался на месте от полученных травм
В Буинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.
Водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. От полученных травм он скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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