В Буинском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, водитель погиб

Он скончался на месте от полученных травм

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

В Буинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.

Водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. От полученных травм он скончался на месте.



Обстоятельства произошедшего выясняются.

Дарья Сайфиева