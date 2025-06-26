В России запустили новое мобильное приложение для иностранцев ruID

С помощью него иностранные граждане смогут получить доступ к Госуслугам и подать заявление на въезд в страну

Фото: Михаил Захаров

В России запущено новое мобильное приложение для иностранцев ruID для подачи заявлений на въезд в РФ и получения доступа к Госуслугам. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минцифры.

— Скачать приложение можно в RuStore, Google Play, AppGallery, App Store, — сообщили в министерстве. Мобильное приложение доступно на семи языках — английский, армянский, казахский, киргизский, русский, таджикский и узбекский, — сказано в заявлении ведомства.

Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию иностранцам нужно зарегистрироваться в ruID, указать цель поездки и свои данные. В некоторых исключительных случаях сообщить о визите можно за 4 часа до пересечения границы.

В дальнейшем список услуг в приложении будут расширять.

Дарья Сайфиева