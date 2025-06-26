Депутат Европарламента внесет на голосование вотум недоверия главе ЕК
Дело касается ее участия в коррупции во время пандемии коронавируса
Евродепутат из Румынии Георге Пиперя собирается внести предложение в Европарламент о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее участием в скандале, связанном с коррупцией в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Парламентарий сообщил, что уже заручился необходимым количеством голосов и голосование планируется уже в июле.
При этом Financial Times отмечает, что вотум недоверия по итогам голосования Урсуле фон дер Ляйен, скорее всего, не вынесут, но это поможет подтолкнуть ее идти на компромиссы с евродепутатами.
15 мая европейский суд юстиции объявил Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах, заключенных с компанией Pfizer на сумму более 30 млрд евро.
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