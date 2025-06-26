В Татарстане зафиксирован рост цен на основные продукты питания
Больше всего подорожала морковь
Татарстанстат опубликовал данные мониторинга потребительских цен на продовольственные товары в республике за период с 16 по 23 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Незначительный рост отмечен на говядину (+0,19%), куриное мясо (+0,46%), сливочное масло (-0,25%) и сыры (+0,43%).
Существенное подорожание зафиксировано на морковь — рост составил 6,36%.
Снижение цен наблюдается на ряд социально-значимых продуктов: яйца куриные (-2,93%), капуста белокочанная (-3,92%), помидоры (-4,12%) и бананы (-3,11%).
Стабильными остаются цены на хлеб и хлебобулочные изделия, где колебания не превышают 1%. На алкогольном рынке отмечается незначительное подорожание водки — рост составил 0,17%.
В начале июня «Реальное время» сообщало, что в Татарстане вырос ценник на минимальный набор продуктов.
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