В Татарстане зафиксирован рост цен на основные продукты питания

Больше всего подорожала морковь

Фото: Максим Платонов

Татарстанстат опубликовал данные мониторинга потребительских цен на продовольственные товары в республике за период с 16 по 23 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Незначительный рост отмечен на говядину (+0,19%), куриное мясо (+0,46%), сливочное масло (-0,25%) и сыры (+0,43%).

Существенное подорожание зафиксировано на морковь — рост составил 6,36%.

Снижение цен наблюдается на ряд социально-значимых продуктов: яйца куриные (-2,93%), капуста белокочанная (-3,92%), помидоры (-4,12%) и бананы (-3,11%).

Стабильными остаются цены на хлеб и хлебобулочные изделия, где колебания не превышают 1%. На алкогольном рынке отмечается незначительное подорожание водки — рост составил 0,17%.

В начале июня «Реальное время» сообщало, что в Татарстане вырос ценник на минимальный набор продуктов.

Дмитрий Зайцев