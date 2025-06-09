В Татарстане вырос ценник на минимальный набор продуктов

В апреле 2025 года в Татарстане подорожал минимальный набор продуктов питания. По данным регионального Росстата, его стоимость составила 6 786 рублей 97 копеек, что на 2,6% больше по сравнению с мартом 2025 года.

С этим показателем Татарстан занял четвертое место среди регионов Приволжья по доступности минимальных наборов продуктов. Всего в списке 14 позиций.

Меньше всего за месяц показатели выросли в Мордовии — на 2,3%. Там минимальный набор продуктов стоит 6 378 рублей 37 копеек. Больше всего минимум продуктов подорожал в Пермском крае — на 2,7%. Его стоимость составила 7 638 рублей 22 копейки.

