Народный артист Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге

Сейчас он проходит обследование

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге, сейчас он проходит обследование в больнице. Об этом сообщают «Известия».

— Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой, — рассказал изданию сын артиста.

5 мая театр имени Ленсовета приостановил показы всех спектаклей с Михаилом Боярским. Позже стало известно о его травме во время репетиции, после которой он попал в медучреждение.

В 2023 году Михаил Боярский также перенес инфаркт.





Дарья Сайфиева