Народный артист Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге
Сейчас он проходит обследование
Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге, сейчас он проходит обследование в больнице. Об этом сообщают «Известия».
— Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой, — рассказал изданию сын артиста.
5 мая театр имени Ленсовета приостановил показы всех спектаклей с Михаилом Боярским. Позже стало известно о его травме во время репетиции, после которой он попал в медучреждение.
В 2023 году Михаил Боярский также перенес инфаркт.
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